Ziraat Türkiye Kupası'nda Dev Final: Galatasaray ve Trabzonspor Kozlarını Paylaşacak: İşte Nefes Kesecek Maçın Muhtemel İlk 11'leri...

Ziraat Türkiye Kupası finali için nefesler tutuldu. Bu akşam dev maçta Trabzonspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. İşte maça ilişkin detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Dev Final: Galatasaray ve Trabzonspor Kozlarını Paylaşacak: İşte Nefes Kesecek Maçın Muhtemel İlk 11'leri...

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı bu akşam yaşanacak. Finalde Galatasaray ve Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği mücadele Gaziantep Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma ATV’den naklen yayınlanacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Trabzonspor ve Galatasaray bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de oynanan 2 karşılaşmayı da sarı-kırmızılı ekip kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray pek çok rekora imza atarken, sarı kırmızılılar 23 kez finalde oynarken, 18 kez de kupayı müzesine götürmeyi başardı. Galatasaray kupayı en çok müzesine götüren ekip olurken, organizasyonun ilk 4 yılında da kupayı kimseye kaptırmamıştı.Ziraat Türkiye Kupası'nda Dev Final: Galatasaray ve Trabzonspor Kozlarını Paylaşacak: İşte Nefes Kesecek Maçın Muhtemel İlk 11'leri... - Resim : 1

Öte yandan Galatasaray, Türkiye Kupası’nda 5 sezondur şampiyonluk hasreti çekiyor. Galatasaray hep Türkiye Kupası hasretini sona erdirmek hem de sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.

Trabzonspor ise daha önce 16 kez final oynarken, kupayı tam kez müzesine götürdü. Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında şampiyon oldu.

Karşılaşmada Trabzonspor’un muhtemel 11’inin ise şöyle olması bekleniyor:

Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa, Banza.

Galatasaray’ın ise şu 11’le çıkması bekleniyor:

Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Kaynak: Haber Merkezi

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