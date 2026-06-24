Fenerbahçe'den Bir Transfer Bombası Daha

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler 18 yaşındaki futbolcu Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Fenerbahçe'den Bir Transfer Bombası Daha
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Fenerbahçe Kosovalı golcü Vedat Muriqi transferinin ardından bir transferi daha noktaladı.

SENEGALLİ GENÇ YILDIZ FENERBAHÇE'DE

18 yaşındaki Amara Diouf'u kadrosuna kattı. Senagalli genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı.

'GELİŞİMİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK'

Genç oyuncumuzun gelişimi planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürülecektir.

Kulübümüz, Amara Diouf’u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır.

Amara Diouf’a ailemize hoş geldin diyor, sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi

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