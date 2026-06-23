Portekiz'den Gol Yağmuru, Ronaldo Tarihe Geçti

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Karşılaşmada iki gol atan Ronaldo, forma giydiği 6 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

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Portekiz'den Gol Yağmuru, Ronaldo Tarihe Geçti
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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta mücadelesinde Portekiz, Houston'daki NRG Stadyumu'nda karşılaştığı Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz, 6. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren Portekiz'de Nuno Mendes, 17. dakikada frikikten kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Özbekistan, 29. dakikada Ganiev ile fileleri havalandırsa da VAR incelemesi sonrası gol geçersiz sayıldı. İlk yarının skorunu ise 39. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo belirledi ve Portekiz soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

Portekiz'den Gol Yağmuru, Ronaldo Tarihe Geçti - Resim : 1

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Portekiz, 60. dakikada Nematov'un kendi kalesine attığı golle farkı dörde çıkardı. Maçın skorunu ise 87. dakikada Rafael Leao belirledi. Bu sonuçla Portekiz puanını 4'e yükseltirken, Özbekistan gruptaki ikinci maçından da puansız ayrıldı.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Cristiano Ronaldo, attığı iki golle Dünya Kupası tarihine geçti. Portekizli yıldız, forma giydiği 6 farklı Dünya Kupası organizasyonunda da gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.

Kaynak: Haber Merkezi

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