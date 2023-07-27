Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Moldova temsilcisi Zimbru Chisinau’yu 5-0 mağlup etti. Böylece Fenerbahçe, 15 yıl sonra Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini tekrarladı.

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Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru’yu 5-0 yendi.

Sarı-lacivertlilerin golleri, Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King’in ayağından geldi.

FENERBAHÇE'DEN 15 YIL SONRA İLK

Sarı-lacivertlilerin golleri, Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King’in ayağından geldi.

Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk! - Resim : 1

EN SON 2008'TE BUDAPEŞTE'Yİ YENMİŞTİ

Sarı-lacivertliler, Ağustos 2008’de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu karşılaşmasında MTK Budapeşte’yi deplasmanda 5-0 mağlup etmişti. Ayrıca Fenerbahçe, evinde oynadığı son yedi Avrupa kupası maçının altısını kazanırken, bir maçta da berabere kaldı. Kanarya, bu maçlarda rakip filelere 20 gol gönderdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti
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