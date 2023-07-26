Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti
UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, 2.ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2.ön eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru'yu gole boğarak 5-0 galip geldi.
Yeni transferlerden Dzeko, Szymanski ve Ryan Kent ilk kez gol sevinci yaşadı.
Öte yandan Kadıköy'deki yeni sezonun ilk maçına 5 yıldızlı formayla çıkan Sarı-lacivertliler, hazırlık maçlarındaki yeni logusunu Avrupa kupalarında da kullandı.
DAKİKA DAKİKA MAÇTA NELER YAŞANDI?
6. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı Szymanski'ye aktardı. Polonyalı oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Zimbru savunması, kale çizgisi önünde topu son anda kornere çeldi.
11. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Tadic'in pasında topla buluşan Ferdi, ceza sahası dışı sol çaprazda iki çizginin birleştiği noktadan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
13. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Dzeko'nun ceza sahası içinin solunda son çizgiye yakın bir noktadan pasında Kent, penaltı noktası civarından bekletmeden çıkardığı şutta topu ağlarla buluşturdu: 2-0
60' Edin Dzeko Fenerbahçe formasıyla ilk resmi golünü kaydetti. 3-0
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 62 İsmail Yüksek), Szymanski, Kent (Dk. 62 Emre Mor) (Dk. 73 İrfan Can Kahveci), Tadic (Dk. 84 King), Dzeko (Dk. 84 Batshuayi)
Zimbru: Agachi, Gaiu, Ştefan (Dk. 56 Ieseanu), Furtuna (Dk. 69 Burghiu), Misaraş, Macritchii, Djou, Dedechko, Raileanu (Dk. 17 Soumah) (Dk. 69 Damaşcan), Alaribe, Samiev (Dk. 56 Caruntu)
Goller: Dk. 11 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 13 Kent, Dk. 61 Dzeko, Dk. 63 Szymanski, Dk. 88 King (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 15 Dedechko, Dk. 85 Djou, Dk. 90+4 Ieseanu (Zimbru), Dk. 21 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)
62' Szymanski, Dzeko'nun pasını değerlendirerek farkı 4'e çıkardı. 4-0
88' Joshua King oyuna giridkten dakikalar sonrasında golünü atarak skoru ilan etti. 5-0