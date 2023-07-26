Milli basketbolcu Onuralp Bitim NBA'in yolunu tuttu!

Chicago Bulls, Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen 24 yaşındaki Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı.

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Milli basketbolcu Onuralp Bitim NBA'in yolunu tuttu!

Chicago Bulls, Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen 24 yaşındaki Onuralp Bitim'i kadrosuna eklediğini açıkladı. Bitim, çift yonlü kontrat ile Gelişim Ligi ekibi Windy City Bulls'ta da oynayacak.

Frutti Extra Bursaspor ve A Milli Takım forması giyen Onuralp Bitim, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls'a transfer oldu. 24 yaşında olan ve kısa forvet pozisyonunda görev alan Bitim, NBA takımlarından Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzalayan Bitim, G League ekibi Windy City Bulls'ta da forma giyecek.

Onuralp Bitim, Ömer Aşık'tan sonra Chicago Bulls forması giyen 2. Türk oyuncu olacak.

30 LİG MAÇINDA FORMA GİYDİ

Geçen sezon Bursaspor formasıyla 30 lig maçında forma giyen Onuralp; 18,4 sayı, 4,8 ribaunt, 3,6 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarını yakalamıştı. Genç basketbolcu, aynı dönem 7Days Avrupa Kupası maçlarında da 18,1 sayı, 3,8 ribaunt, 3,2 asist ve 0,8 top çalma ortalamasını tutturmuştu.

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