Fenerbahçe'de Nene Şoku: Ameliyat Olmak Zorunda Kalabilir

Süper Lig’in 32’nci haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir’i konuk edecek Fenerbahçe’de Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'den kötü haber geldi. Malili isim, sakatlığında beklenen iyileşme olmadığı için maç kadrosunda yer almayacak.

Fenerbahçe'de Nene Şoku: Ameliyat Olmak Zorunda Kalabilir
Süper Lig’in 32’nci haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir FK’yı konuk edecek Fenerbahçe’ye Nene’den kötü haber geldi.

MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Sporcu fıtığı olan ve son dönemde ağrıları artan Nene’nin sakatlığında durumunun ciddi olabileceği belirtildi. Ağrılarının azalması için alternatif tıp seçeneğini de kullandığı öğrenilen 23 yaşındaki kanat oyuncusunun tedavisi konusunda beklenen geri dönüşün alınamadığı da ifade edilirken maç kadrosunda olamayacağı belirtildi.

AMELİYAT OLMASI GEREKEBİLİR

Öte yandan Malili kanat oyuncusunun ameliyat olma ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

