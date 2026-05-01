Galatasaray Şampiyonluk İçin Sahaya Çıkıyor: Samsunspor Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk maçına çıkacak. Galibiyet halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılıların Samsunspor deplasmanından kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Samsun'a hareket edecek.

ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray, Samsunspor deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde rakiplerinin alacağı skorlardan bağımsız olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray'ın, Samsunspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey ve Mario Lemina."

Kaynak: DHA

Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe'den Final Four İçin Dev Adım Fenerbahçe'den Final Four İçin Dev Adım
Türkiye'den Ayrılan Tedesco'ya Fenerbahçe Taraftarından Son Veda Taraftarlar Tedesco'yu Uğurladı
Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi
'Cehennem Necati'ye Operasyon: 780 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu 'Cehennem Necati'ye Operasyon: 780 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
MHP'de Kurultay Tarihi Belli Oldu MHP'nin Olağan Kurultay Tarihi Belli Oldu
Akın Gürlek Duyurdu: 16 Yeni Büro Açılıyor Akın Gürlek Duyurdu: 16 Yeni Büro Açılıyor
Denizli'de Mide Bulandıran Olay: Öğrencileri Taciz Eden Bakkal Tutuklandı Denizli'de Mide Bulandıran Olay: Öğrencileri Taciz Eden Bakkal Tutuklandı