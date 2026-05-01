Türkiye'den Ayrılan Tedesco'ya Fenerbahçe Taraftarından Son Veda

Fenerbahçe’de Galatasaray mağlubiyetinin ardından yolların ayrıldığı Domenico Tedesco, Almanya’ya gitti. 40 yaşındaki teknik adam, THY’nın Stuttugart seferiyle Türkiye’den ayrıldı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Tedesco’yu uğurlamak için 100’den fazla taraftar da İstanbul Havalimanı’na geldi. Tedesco, taraftarların fotoğraf ve imza isteğini kırmazken, İtalyan teknik adam yaşanan yoğunluk sebebiyle zaman zaman alanda yürümekte zorlandı.

Kaynak: DHA-İHA