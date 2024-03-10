Fenerbahçe'de kalp kıran sakatlık: Kaptan tedavi altına alındı

Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem, dün oynanan maçta bir sakatlık yaşadı. Erdem'in sakatlığında son durumla ilgili açıklama yapıldı.

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Fenerbahçe'de kalp kıran sakatlık: Kaptan tedavi altına alındı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda, fün oynanan Türk Hava Yolları maçında sakatlık yaşayan Eda Erdem'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Fenerbahçe Opet'ten yapılan açıklamada kaptan Eda Erdem hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız Eda Erdem’in, Türk Hava Yolları maçında yaşadığı sakatlığın ardından yapılan muayene ve tetkiklerinde sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yaralanma ve eklem içi ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kaptanımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. "

Fenerbahçe'de kalp kıran sakatlık: Kaptan tedavi altına alındı - Resim : 1

Fenerbahçe'de kalp kıran sakatlık: Kaptan tedavi altına alındı - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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