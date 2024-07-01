Fenerbahçe'de ayrılık! Veda mesajı yayımlandı
Fenerbahçe Beko'da ayrılık rüzgarına bir isim daha katıldı. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada Şehmus Hazer'le yolların ayrıldığı bildirildi.
Fenerbahçe Beko, 2021-2024 yılları arasında kadroda yer alan 25 yaşındaki Şehmus Hazer ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında "Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Şehmus Hazer'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.