Beşiktaş'a Hummels transferinde dev rakip!

Beşiktaş'ın transfer listesinin başında yer alan Mats Hummels için Almanya'dan dev bir rakip çıktı.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'a Hummels transferinde dev rakip!

Beşiktaş’ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Mats Hummels’e Bundesliga’dan dev bir talip çıktı.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mats Hummels’e Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş takip olmuştu. Almanya’da şampiyonluk yaşayan Bayer Leverkusen’in savunma oyuncusu Jonathan Tah'ın Bayern Münih'e olma ihtimali, Leverkusen’in rotayı Hummels’e çevirmesine neden oldu.

Almanya’da yayın yapan Kicker’de yer alan habere göre, Bayer Leverkusen’in transfer listesinde yer alan stoperlerin bonservis bedellerinin yüksek olması rota bonservisi elinde olan Hummels’e döndü.

Mats Hummels'in bonservis bedeli olmaması, liderliği, pas oyununa yatkınlığı, 1.91 boyuyla hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle tercih nedeni olduğu iddia edildi.

Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso'nun kriterlerini karşılayan diğer stoperler için temasa geçileceği ancak olmazsa Hummels ile daha net görüşmeler yapılacağına dikkat çekildi.

Etiketler
Beşiktaş transfer Bayer Leverkusen Borussia Dortmund Bayern Münih
Son Güncelleme:
EURO 2024 heyecanı sürüyor: Türkiye Avusturya karşısında! EURO 2024 heyecanı sürüyor: Türkiye Avusturya karşısında!
Kelle paça yerine uzmanlar önerdi. 1 kase içmek bile büyük fayda sağlıyor Kelle paça yerine uzmanlar önerdi. 1 kase içmek bile büyük fayda sağlıyor
Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Batshuayi İstanbul'a geldi Galatasaray'ın Fenerbahçe'den kaptığı yıldız İstanbul'a geldi
Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler
ÇOK OKUNANLAR
Sinan Ateş duruşması başladı: Tetikçi Eray Özyağcı, cinayeti anlattı! Tetikçi Eray Özyağcı, cinayeti anlattı!
AKP'nin önemli ismi evleniyor AKP'nin önemli ismi evleniyor
Meteoroloji 13 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji 13 ili uyardı!
İYİ Parti'de deprem sürüyor: Bir isim daha istifa etti! Bir isim daha istifa etti!
Ticaret Bakanlığı'ndan kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili karar! Bugün yürürlüğe giriyor Bakanlık'tan kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili önemli karar