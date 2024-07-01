Beşiktaş'a Hummels transferinde dev rakip!

Beşiktaş’ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Mats Hummels’e Bundesliga’dan dev bir talip çıktı.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mats Hummels’e Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş takip olmuştu. Almanya’da şampiyonluk yaşayan Bayer Leverkusen’in savunma oyuncusu Jonathan Tah'ın Bayern Münih'e olma ihtimali, Leverkusen’in rotayı Hummels’e çevirmesine neden oldu.

Almanya’da yayın yapan Kicker’de yer alan habere göre, Bayer Leverkusen’in transfer listesinde yer alan stoperlerin bonservis bedellerinin yüksek olması rota bonservisi elinde olan Hummels’e döndü.

Mats Hummels'in bonservis bedeli olmaması, liderliği, pas oyununa yatkınlığı, 1.91 boyuyla hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle tercih nedeni olduğu iddia edildi.

Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso'nun kriterlerini karşılayan diğer stoperler için temasa geçileceği ancak olmazsa Hummels ile daha net görüşmeler yapılacağına dikkat çekildi.