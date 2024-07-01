Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Batshuayi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray ile anlaşan Michy Batshuayi bugün İstanbul'a geldi. Batshuayi'yi Galatasaray yöneticileri karşıladı.

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Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Batshuayi İstanbul'a geldi

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’nin elinden kaptığı Michy Batshuayi’yi bugün İstanbul’a getirdi.

Belçika'dan sabah saatlerinde kalkan uçak ile İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli oyuncuyu Galatasaray yetkilileri karşıladı.

Galatasaray’ın Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma imzaladığı bildirilmişti.

Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 75 maçta 44 gole imza atarken, 5 de asist katkısında bulunmuştu.

Transferin neticelenmesi halinde Batshuayi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giyen ilk yabancı futbolcu olacak.

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