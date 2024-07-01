EURO 2024'te heyecan devam ediyor: Günün programı belli oldu

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda bugün 2 maç oynanacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda şu ana kadar oynanan maçların ardından İsviçre, Almanya, İngiltere ve İspanya çeyrek finale kaldı.

Günün ilk maçında Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 19.00'da başlayacak ve karşılaşma Esprit Arena'da oynanacak.

İki ülke arasında daha önce oynanan 75 müsabakada Belçika'nın üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu maçlarda Belçika 30 galibiyet elde ederken, Fransa 26 kez kazandı ve 19 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Maçı Orsato yönetecek

EURO 2024'te günün diğer karşılaşmasında Portekiz ile Slovenya Deutsche Bank Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek.