Fenerbahçe'de Alanyaspor Hazırlıkları Başladı

Cuma günü Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklara başladı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçların ardından sona erdi.

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Fenerbahçe'de Alanyaspor Hazırlıkları Başladı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında 30 Ağustos Cuma günü sahasında Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanda Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçların ardından sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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