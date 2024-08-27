Fenerbahçe'nin Teklifinin Detayları Ortaya Çıktı

Süper Lig devi Fenerbahçe orta sahaya takviye çalışmalarını sürdürürken, 28 yaşındaki Faslı oyuncu Sofyan Amrabat için Fiorentina’ya yapılan teklifin detayları ortaya çıktı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncunun temsilcisiyle hafta sonu bir araya geldiği ve şartların masaya yatırıldığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün Amrabat için Fiorentina’ya ilk teklifinin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olduğu kaydedildi. Oyuncu için satın alma opsiyonunun ise 12 milyon Euro civarında olduğu iddia edildi.

Oyuncunun piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.