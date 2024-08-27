Bizim Ev'den Bursaspor'a Moral Ziyareti

Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, yeni sezon öncesinde Bursaspor'a moral ziyaretinde bulundu.

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Bizim Ev'den Bursaspor'a Moral Ziyareti

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları yaklaşan yeni sezon öncesi Bursaspor tesislerini ziyaret ederek, futbolculara başarı dilediler.

Bizim Ev Engelli Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ni ziyaret ederek bu yıl 3. Lig 1. Grup'ta bir üst lige çıkma mücadelesi verecek olan Bursaspor oyuncuları ve teknik ekibiyle tanışma fırsatı buldular. Yaklaşan yeni sezon öncesi hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Bursasporlu futbolcular, özel çocuklarla yakından ilgilenerek, birlikte idman sahasına çıktılar. Futbolcuların verdiği hediyeler çocukların yüzlerini güldürürken, Bursasporlu oyuncular da bu anlamlı ziyaretle yeni sezon öncesi moral depoladı.

Çocuklar, Bursasporlu futbolculara başarılar dilerken, oyunculardan ve teknik ekipten iyi bir sezon sözü aldılar.

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