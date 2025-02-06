Fenerbahçe'de 3 Oyuncudan 'Kara' Haber: Resmi Açıklama Geldi

Fenerbahçe'de sakatlanan Diego Carlos, Alexader Djiku ve Yusuf Akçiçek'in sağlık durumlarına ilişkin açıklama geldi. Oyuncuların tedavilerine başlanıldığı bildirildi.

Fenerbahçe'de 3 Oyuncudan 'Kara' Haber: Resmi Açıklama Geldi

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile karşılaştığı maçta sakatlanan 3 savunma oyuncusunun sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıkalmada, "Erzurumspor FK ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan tetkikleri neticesinde; Diego Carlos’ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku’da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek’te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir" denildi.

Fenerbahçe'de Yıldız Oyuncudan Kötü HaberFenerbahçe'de Yıldız Oyuncudan Kötü HaberSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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