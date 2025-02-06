Fenerbahçe'de 3 Oyuncudan 'Kara' Haber: Resmi Açıklama Geldi

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile karşılaştığı maçta sakatlanan 3 savunma oyuncusunun sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıkalmada, "Erzurumspor FK ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan tetkikleri neticesinde; Diego Carlos’ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku’da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek’te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi