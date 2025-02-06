Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan İsimden Mourinho'ya Mesaj

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de savunmada yaşanan sakatlıklar can sıkarken, kadro dışında kalan Serdar Aziz'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Serdar Aziz, Mourinho'ya mesaj göndererek yeniden oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan İsimden Mourinho'ya Mesaj

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Serdar Aziz’den dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Erzurumspor karşılaşmasında yaşanan sakatlıkların ardından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre, 34 yaşındaki deneyimli oyuncu teknik direktör Jose Mourinho’dan bir şans daha istedi. Serdar Aziz şunları söyledi:

"Fenerbahçe için her daim göreve hazırım. Jose Mourinho bana şans verirse tekrar takıma dönmek istiyorum. Para pul umurumda değil, tek derdim takımıma katkı sağlamak"

Sezon başında kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz, kendisine kulüp bulamayarak Fenerbahçe’de kalmıştı. Fenerbahçe kariyerinde 135 resmi maçta forma giyen isim, 11 gol 6 asistlik performans sergilemişti.

Napoli'ye Transferi Suya Düşen Maximin Kafaları Karıştırdı: 'Yakında Her Şeyi Açıklayacağım'Napoli'ye Transferi Suya Düşen Maximin Kafaları Karıştırdı: 'Yakında Her Şeyi Açıklayacağım'Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Jose Mourinho Serdar Aziz
Son Güncelleme:
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
Tahkim'den Galatasaray'a Kötü Haber Tahkim'den Galatasaray'a Kötü Haber
Sergen Yalçın'ın Zor Günü: Kardeşi Gürsoy Yalçın Hayatını Kaybetti Sergen Yalçın'ın Acı Kaybı
ÇOK OKUNANLAR
Büyük Depremlerin Yıl Dönümünde Prof. Dr. Görür'den Kritik Uyarılar: O İlleri İşaret Etti... 'Bütün Veriler Gösteriyor, 7'den Büyük Deprem Kesin Olacak' O İlleri İşaret Etti! '7'den Büyük Deprem Kesin Olacak'
Darphane'den UTTS Açıklaması: Çip ve Fiyatlandırmaya Son Noktayı Koydu Darphane'den UTTS Açıklaması: Çip ve Fiyatlandırmaya Son Noktayı Koydu
Meteoroloji'den Yola Çıkacaklara Uyarı: Sıcaklık 10 Derece Birden Düştü, Kuvvetli Kar Var Sıcaklık 10 Derece Birden Düştü, 17 İl İçin Sarı Alarm
Yeni Yılın En Değerli Şirketleri Netleşti! Rekor Kayıp Yaşadı Yeni Yılın En Değerli Şirketleri Netleşti! Rekor Kayıp Yaşadı
14 Bin Lirayla Yeni Bir İş Kurdu, Şimdi 6 Milyon Dolar Kazanıyor! Teklif Üstüne Teklif Yağıyor 14 Bin Lirayla Yeni Bir İş Kurdu, Şimdi 6 Milyon Dolar Kazanıyor! Teklif Üstüne Teklif Yağıyor