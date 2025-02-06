Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan İsimden Mourinho'ya Mesaj

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Serdar Aziz’den dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Erzurumspor karşılaşmasında yaşanan sakatlıkların ardından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre, 34 yaşındaki deneyimli oyuncu teknik direktör Jose Mourinho’dan bir şans daha istedi. Serdar Aziz şunları söyledi:

"Fenerbahçe için her daim göreve hazırım. Jose Mourinho bana şans verirse tekrar takıma dönmek istiyorum. Para pul umurumda değil, tek derdim takımıma katkı sağlamak"

Sezon başında kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz, kendisine kulüp bulamayarak Fenerbahçe’de kalmıştı. Fenerbahçe kariyerinde 135 resmi maçta forma giyen isim, 11 gol 6 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Haber Merkezi