Trabzonspor taraftarı saldırmıştı: Fenerbahçe olayı FIFA gündemine taşıyacak

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında yaşadıklarını unutturmamaya kararlı.

Sarı-lacivertli yönetimin karşılaşma sonrası çıkan olaylar, futbolcularına yönelik sahada ve stat koridorlarındaki saldırılar, tribünden atlayan holiganlar ve sahaya atılan yanıcı-kesici maddelerle ilgili geniş çaplı bir çalışma yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi, olayları FIFA’nın gündemine taşımaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli hukukçular geniş çaplı bir dosya hazırlıyor.

OSAYI BİREYSEL BAŞVURACAK

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre; sarı-lacivertliler; futbolcularının, teknik heyetinin ve kulüp görevlilerinin organize şekilde bir saldırıya maruz kaldığını anlatacak.

Can güvenliklerinin sağlanmadığı vurgulanacak. Fenerbahçe kurmayları, futbolcularının PFDK’ya sevk edilip edilmemesine bakmaksızın şikayette bulunacak. Dosyada, aldıkları darp raporları, saha içi, stat koridorları ve tribün çekimi görüntüler de yer alacak.

Ayrıca darp edilen futbolcular Osayi ve Oosterwolde de bireysel başvuruda bulunacak.