TFF son kararını açıkladı: Süper Kupa finali ertelenecek mi?

TFF, yeniden ertelenmesi gündeme getirilen Süper Kupa ile ilgili nihai kararını açıkladı.

Son Güncelleme:
TFF son kararını açıkladı: Süper Kupa finali ertelenecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeniden ertelenmesi gündeme gelen Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali için son kararını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamada, karşılaşmanın gününde bir değişiklik olmayacağı vurgulandı.

TFF’nin açıklamasında "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler
Süper Kupa Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Galatasaray
Son Güncelleme:
Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor
Buldozer Fevzi anıldı Buldozer Fevzi anıldı
TFF Tahkim Kurulu, hakeme yönelik fiili saldırı için getirilen puan silme cezasını iptal etti TFF Tahkim Kurulu, hakeme yönelik fiili saldırı için getirilen puan silme cezasını iptal etti
Dev AVM iflas etti; Yerine lüks apartman daireleri yapılacak Dev AVM iflas etti; Yerine lüks apartman daireleri yapılacak
ÇOK OKUNANLAR
Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu?
Erdoğan duyurmuştu: Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, vergi uzmanı uyardı: Cezası var! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, vergi uzmanı uyardı!
Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri belli oldu Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri belli oldu
Bekir Bozdağ Yeniden Refah'a geçen Gülpınar'ı "hainlikle" suçladı; Şanlıurfa adayından yanıt gecikmedi Bekir Bozdağ Yeniden Refah'a geçen Gülpınar'ı "hainlikle" suçladı