Buldozer Fevzi anıldı

Göztepe'nin ve A Millî Takım'ın unutulmaz santrforu, gol kralı Buldozer Fevzi 2'inci ölüm yıl dönümünde anıldı.

Buldozer Fevzi anıldı

GERÇEK GÜNDEM-Efsane Göztepe'nin ve A Millî Takım'ın unutulmaz santrforu, gol kralı Buldozer Fevzi (Zemzem) vefatının ikinci yılında ailesi ve hayatta olan takım arkadaşları tarafından İzmir'de yaşadığı Güzelyalı'daki Fuat Göztepe Parkı'nda lokma dağıtılarak anıldı.

Buldozer Fevzi'nin Papi Mehmet, Fuji Mehmet, Okyay, Ulvi ve birçok arkadaşı ailesini lokma dağıtımında yalnız bırakmadı ve anılarını paylaştılar.

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