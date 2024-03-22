Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya inen maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve bitiş düdüğünün ardından Türk futbol tarihinin kara gecelerinden bir tanesi yaşanmıştı. Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, maç sonunda orta sahada kutlama yaparken, maskeli bir taraftar sahaya atlayıp futbolculara saldırmaya çalışmıştı. Bu olayın hemen sonrasında saha içi adeta savaş alanına dönmüş ve futbolcular ile taraftarlar arasında yumruk ve tekmeler havada uçuşmuştu.

İFADESİNE ULAŞILDI

Mynet'te yer alan habere göre, maçın ardından gözaltına alınan ve dün 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan maskeli taraftar Hasan Ç.'nin mahkemedeki ifadesine ulaşıldı.

Hasan Ç. maçı izlemek için 14 Mart'ta Almanya'nın Köln şehrinden Trabzon'a 50 kişilik grupla geldiğini söyledi.

Maça girecekleri esnada tanımadığı kişilerin kendilerine meşale verdiğini belirten Hasan Ç, bir meşaleyi kemer bölgesine saklayarak stada girdiğini, yanında da maske olduğunu ifade etti.

"MEŞALEYİ SAHAYA ATMADIM"

Maskeyi Avrupa'da gittiği maçlarda sürekli kullandığını dile getiren Hasan Ç, maç başladığı esnada meşale yakan grubun içinde kendisinin de olduğunu, söndükten sonra meşaleyi sahaya atmadığını belirtti.

"GERGİN BİR ORTAM VARDI"

Sahaya ilk atlayan Hasan Ç, maçın başından sonuna kadar gergin bir ortam olduğunu ifade etti.

"BİR ANLIK SİNİRLE..."

Maç bitiminde Fenerbahçeli bazı oyuncuların bulundukları tarafa doğru el işareti yaptıklarını ve bu şekilde taraftarları kışkırttığını öne süren Hasan Ç, bunun üzerine bir anlık sinirle maraton alt tribününden sahaya girdiğini kaydetti.

"KİMSEYE VURMADIM"

Hasan Ç, sahaya atladığı sırada üzerinde herhangi bir kesici veya delici alet bulunmadığını, kimseye vurmadığını iddia etti.

"FUTBOLCULAR YUMRUK VE TEKME ATTI"

Yüzünde maske olduğunu, amacının el ve kol hareketleriyle tepki göstermek olduğunu savunan Hasan Ç, sahada sevinen futbolculara yaklaştığı anda güvenlik görevlileri ve futbolcuların bir anda üzerine doğru geldiklerini, kendisini korumak amacıyla gard aldığını, gard alır almaz güvenlik görevlileri ve futbolcuların üstüne gelerek kendisini yere düşürdüğünü, bazı futbolcuların kendisine yumruk ve tekme atmaya başladıklarını anlattı.