Jose Mourinho Basın Toplantısına Katılmadı

Kadıköy'de oynan Galatasaray Fenerbahçe maçının galibi sarı kırmızılılar oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçı sonrası basın toplantısına katılmadı.

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Jose Mourinho Basın Toplantısına Katılmadı

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında derbide Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle noktalandı. Sarı-kırmızılıların gollerini Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara kaydetti.

Mücadelenin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Jose Mourinho, basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı. Mourinho sadece yayıncı kuruluşa karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mourinho, Okan Buruk'un geç gelmesi ve toplantının uzaması nedeniyle basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Yenilmezlik Serisi Sona Erdi: Sarı-Kırmızılılar Derbiyi 3-1 KazandıFenerbahçe'nin Yenilmezlik Serisi Sona Erdi: Sarı-Kırmızılılar Derbiyi 3-1 KazandıSpor

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Fenerbahçe'nin Yenilmezlik Serisi Sona Erdi: Sarı-Kırmızılılar Derbiyi 3-1 Kazandı Fenerbahçe'nin Yenilmezlik Serisi Sona Erdi
Jose Mourinho Maç Sonrası Basın Toplantısına Katılmadı Jose Mourinho Maç Sonrası Basın Toplantısına Katılmadı
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