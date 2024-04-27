Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı: Aziz Yıldırım sürprizi...

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu seçimli genel kurul toplantısı başladı. Aziz Yıldırım da 6 yıllık aranın ardından ilk kez toplantıya katıldı.

Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı: Aziz Yıldırım sürprizi...

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Genel Kurulu başladı. F

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen genel kurula, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu başkan adayları; Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan, Nihat Tokat ve divan kurulu üyeleri katıldı. 12 sandıkta 4 bin 100 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyelerin oy kullanma işlemine geçilecek. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00’te sona erecek.

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da 6 yıllık aranın ardından ilk kez Yüksek Divan Kurulu toplantısına geldi.

Göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 3 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.

Kaynak: İHA

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