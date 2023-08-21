Fenerbahçe Samsun'dan 3 puan ile dönüyor

Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe karşılaşmadan üç puan ile ayrıldı.

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Fenerbahçe Samsun'dan 3 puan ile dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçtan sarı lacivertli takım 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri 62. dakikada Edin Dzeko ve 90+8'de Szymanski attı. Geçen hafta oynanan Gaziantep FK maçında iki kez fileleri havalandıran Dzeko, sarı lacivertli formayla Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.

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