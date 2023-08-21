Fenerbahçe Samsun'dan 3 puan ile dönüyor
Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe karşılaşmadan üç puan ile ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçtan sarı lacivertli takım 2-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri 62. dakikada Edin Dzeko ve 90+8'de Szymanski attı. Geçen hafta oynanan Gaziantep FK maçında iki kez fileleri havalandıran Dzeko, sarı lacivertli formayla Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.
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