Beşiktaş'tan hakem tepkisi: "Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz"
Beşiktaş, Pendikspor maçında geçerli sayılmayan gol pozisyonuna "Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz" açıklamasıyla tepki gösterdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, hakem kararlarına tepki gösterildi.
"Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz!" ifadeleri kullanılan paylaşımda, Beşiktaş'ın geçerli sayılmayan golünün videosuna da yer verildi.
76. dakikada Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde, arka tarafta iyi yükselen Colley kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Yarımcı hakemin uyarısı üzerine hakem Kadir Sağlam, topun oyun alanının dışından dönerek ceza sahasına gittiği gerekçesiyle golü iptal etti.
EMEK HIRSIZLARI, BUNUN HESABINI VERECEKSİNİZ! pic.twitter.com/UCBjGVc5HR— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 20, 2023
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