Fenerbahçe şampiyonluk, Efes seriyi uzatmak için parkeye çıkacak

Şampiyonluk mücadelesinde seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

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Fenerbahçe şampiyonluk, Efes seriyi uzatmak için parkeye çıkacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Kerem Baki ve Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.

Seride 2-1 üstün durumdaki sarı-lacivertliler, karşılaşmayı kazanması durumunda 11. şampiyonluğuna ulaşacak.

Deplasmanda ilk iki maçı 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu karşılaşmada rakibine 82-81 kaybetti.

Anadolu Efes'te hedef seriyi 5'inci maça taşımak
Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes, sahasında kaybettiği ilk 2 maçın ardından dün deplasmanda Larkin'in son saniye basketiyle 82-81 kazandı.

Lacivert-beyazlı ekip, yarınki karşılaşmada galip gelerek final serisini 5'inci maça taşımayı ve ev sahibi avantajını yeniden ele geçirmeyi hedefliyor.

Anadolu Efes kazanırsa serinin 5'inci ve son maçı, 14 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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