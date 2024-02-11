Fenerbahçe puan kaybetti, Galatasaray liderliğe yerleşti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı.

Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Maçta Alanyaspor'un golleri 12. ve 63. dakikalarda Augusto'dan geldi. Fenerbahçe'nin golleri 49. dakikada penaltıdan Tadic ve 59. dakikada Dzeko'dan geldi.

LİDERLİK EL DEĞİŞTİRDİ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 64 puana yükseldi ve 66 puanlı ezeli rakibi Galatasaray'a liderlik koltuğunu devretti. Alanyaspor ise 28 puana yükseldi.

Sarı-lacivertliler 3 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez puan kaybetti.