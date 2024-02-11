İngiliz devinden Beşiktaş'a teklif hazırlığı

İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren ve 11. sırada bulunan Chelsea'nin, kadrodaki şişkinliğini azaltmak için bazı futbolcularını Beşiktaş'a önerdiği ileri sürüldü.

NTV Spor'un Mirror'dan aktardığı haberine göre; İngiliz kulübünün ABD'li sahibi Todd Boehly, Finansal Fair Play düzenlemeleri kapsamında transfer yapabilmek adına gelecek yaz kadronun daraltılması gerektiğini düşünüyor.

Haberde, Boehly'nin Chelsea'yi devraldığı günden bu yana 1 milyar sterlinin üzerinde bir harcama yaparak çok sayıda oyuncu transfer ettiği hatırlatıldı ve teknik direktör Mauricio Pochettino ve seleflerinin oldukça şişkin bir kadroyla karşı karşıya bırakıldığı yorumu yapıldı.

Haber detayında Todd Boehly'nin bu kapsamda Beşiktaş'a 3 futbolcusunu teklif ederek kadroda temizlik yapmayı hedeflediği vurgulandı.