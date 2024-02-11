Musrati transferiyle büyük sevinç yaşamışlardı: Beşiktaş'a Kayserispor maçı öncesi kötü haber

Siyah beyazlıların Kayserispor ile oynayacakları maç öncesi Tayfur Bingöl'ün sakatlandığı bilgisi verildi.

Musrati transferiyle büyük sevinç yaşamışlardı: Beşiktaş'a Kayserispor maçı öncesi kötü haber

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş, sezon konuna kadar 1 milyon euro'ya kiraladığı, sözleşme şartlarına uyulması durumunda 11 milyon euro'luk da satın alma opsiyonu bulunan Al Musrati transferiyle büyük sevinç yaşamıştı.

Siyah beyazlılar, ligin 25 haftasında Kayserispor ile karşılaşacakları mücadele öncesi sakatlık haberiyle yıkıldı.

Pazartesi günü Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta, Tayfur Bingöl'ün antrenmanda sakatlandığı açıklandı.

Yapılan duyuru şöyle:

"Futbol A Takımımızın 10 Şubat 2024 tarihinde yaptığı antrenman sonunda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayfur Bingöl’ün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve tam kat yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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