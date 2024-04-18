Fenerbahçe - Olympiakos maçı: İlk gol geldi!

Fenerbahçe Olympiakos maçında İrfan Can Kahveci'nin 12'nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

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Fenerbahçe - Olympiakos maçı: İlk gol geldi!

Fenerbahçe Olympiakos maçıyla Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor... Yunanistan'daki ilk maçta 3-2 yenilen temsilcimiz Fenerbahçe Olympiakos ile sahasında karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin hedefi rakibini 2 farklı skor üstünlüğü ile yenerek adını yarı finale yazdırmak.

12' İrfan Can Kahveci

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Tobias Stieler (Almanya)

SAAT: 22.00

YAYIN: TV8

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Jovetic, Podence, El Kaabi

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