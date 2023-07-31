Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!

Fenerbahçe, takımla sözleşmesi temmuz ayı başında sona eren Miha Zajc ile yeniden anlaşma sağlarken, Sassuolo forması giyen Mert Müldür’ü de kadrosuna kattığını açıkladı. İki futbolcunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür’ün kalıcı transferi konusunda İtalya’nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul’a davet edilmiştir” denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem