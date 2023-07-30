FİBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda, milliler 5. oldu

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı 5. sırada tamamladı.

Son Güncelleme:
FİBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda, milliler 5. oldu

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail'i 90-88 yendi. Milliler bu sonuçla organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milliler, Cair Spor Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 41-36 önde tamamladı.

Ay-yıldızlı ekipte, Mehmet Efe Demirel 20, Emre Tunca 19 sayı kaydetti. İsrail'de ise Shachar Doron 26 sayıyla oynadı.

Son Güncelleme:
Çiftçilerin emekleri boşa gitti: 13 TL birden düştü! Toplamayı bırakıp, çürümelerini izliyorlar.. Çiftçilerin emekleri boşa gitti: 13 TL birden düştü! Toplamayı bırakıp, çürümelerini izliyorlar..
İsraf etmeyin. Yumurta kaynatırken çatlamasını önleyin - Sırrı öğrenen hep böyle haşlıyor İsraf etmeyin. Yumurta kaynatırken çatlamasını önleyin - Sırrı öğrenen hep böyle haşlıyor
Arda Güler sakatlandı, ABD'deki kampı yarıda bıraktı: Doktoru sahalara ne zaman döneceğini açıkladı Arda Güler sakatlandı, ABD'deki kampı yarıda bıraktı
Galatasaray Icardi'nin maliyetini açıkladı Galatasaray Icardi'nin maliyetini açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş altın sahiplerini uyardı, rakam verdi: Bütün kozlarını kullanacaklar İslam Memiş altın sahiplerini uyardı, rakam verdi
Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Ağustos ayında şansı zirve yapacak 3 burç belli oldu Ağustos ayında şansı zirve yapacak 3 burç belli oldu
Prim borcu olan EYT'liler dikkat: Son ödeme tarihi belli oldu Prim borcu olan EYT'liler dikkat
Çekimler iptal edilmişti: Görevimiz Tehlike ekibinin görüntülerini servis eden esnafın kim olduğu ortaya çıktı Görevimiz Tehlike ekibinin görüntülerini servis eden esnafın kim olduğu ortaya çıktı