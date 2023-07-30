FİBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda, milliler 5. oldu
Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı 5. sırada tamamladı.
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail'i 90-88 yendi. Milliler bu sonuçla organizasyonu 5. sırada tamamladı.
Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milliler, Cair Spor Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 41-36 önde tamamladı.
Ay-yıldızlı ekipte, Mehmet Efe Demirel 20, Emre Tunca 19 sayı kaydetti. İsrail'de ise Shachar Doron 26 sayıyla oynadı.
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