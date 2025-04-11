Fenerbahçe Medicana'da Yeni Baş Antrenör Belli Oldu

Vodafone Sultanlar Ligi, play-off karşılaşmasında Galatasaray Daikin’e karşı yaşanan hezimetin ardından görevine son verilen Marco Fenoglio’nun yerine gelen isim belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımın başına İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza’nın getirildiği duyuruduldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda Başantrenörlük görevine, 2013/2014-2016/2017 sezonlarında müzemize; 1 CEV CUP Şampiyonluğu Kupası, 2 Türkiye Ligi Kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir. Marcello Abbondanza’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi