Fenerbahçe-Lugano Maçının Hakemi Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşılaşacağı müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe-Lugano Maçının Hakemi Belli Oldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Tiago Martins yönetecek.

Sarı-lacivertli ekip UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda , 23 Temmuz Salı günü TSİ 21.30'da Thun Stockhorn Arena’da İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Portekizli hakem Tiago Martins düdük çalacak. Martins’in yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe UEFA UEFA Şampiyonlar Ligi
Son Güncelleme:
TFF Başkan Adayı İsmail Uyanık Yarıştan Çekildi! TFF Başkan Adaylarından Biri Yarıştan Çekildi!
Futbolcu, Polis Tarafından Vuruldu Futbolcu, Polis Tarafından Vuruldu
'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor 'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor
Star TV'den Yalı Çapkını Kararı! Dizinin Sona Ereceği Tarih Sızdı Star TV'den Yalı Çapkını Kararı! Dizinin Sona Ereceği Tarih Sızdı
ÇOK OKUNANLAR
Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar: '22 Yıllık Dönem Geride Kaldı...' Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar
Milyonlarca Emekliyi Üzen Haber! Maaş Toplantısı İptal, Son Karar Erdoğan'ın Maaş Toplantısı İptal, Son Karar Erdoğan'ın
AKP'li İsimden Erdoğan'a Uyarı: Bu Şartlarda 4 Yıl Seçimsiz Geçmez, Geçse Bile Sonu İyi Olmaz 'Bu Şartlarda 4 Yıl Seçimsiz Geçmez, Geçse Bile Sonu İyi Olmaz'
Tartışmalı Kanun Teklifinin 6 Maddesi Kabul Edildi: Muhalefet Tepkili Tartışmalı Kanun Teklifinin 6 Maddesi Kabul Edildi
Komisyondan Geçti: İşte Kamuda Tasarruf Tedbirleri Düzenlemesinin Ayrıntıları İşte Kamuda Tasarruf Tedbirleri Düzenlemesinin Ayrıntıları