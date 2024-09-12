Fenerbahçe Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Süper Lig'de iddialı bir sezon geçiren Fenerbahçe, 5. hafta karşılaşması öncesi ter dökmeye başladı. Sarı-lacivertliler, 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı önemli maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla start verdi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: DHA
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