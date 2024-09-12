Fenerbahçe Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA