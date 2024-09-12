Belediye'den Bursaspor'a Destek!

Her fırsatta Bursaspor ve taraftarının yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, desteklerine bir yenisini daha ekledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir hizmet vermeyen stadyum içi büfeleri, BURFAŞ’ın kaliteli ürün ve uygun fiyat politikasıyla yeniden hizmete açıyor. Stadyum içinde bulunan 8 adet büfenin yanı sıra 1 adet BURFAŞ Mobil Kafe ve 3 adet yeme-içme standı, stadyum çevresinde konumlanarak maç öncesi ve sonrası taraftarın ihtiyacını karşılayacak. Yapılan anlaşma doğrultusunda büfe ve stantlardan elde edilen gelirin önemli bir kısmı da Bursaspor Kulübü’ne kalacak.

BURSASPOR'DAN TEŞEKKÜR

Bursaspor Kulübü, yapılan anlaşma sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Bursaspor resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in takdiriyle, taraftarlarımızın uzun süredir eksikliğini çektiği stadyum çevresindeki büfe sıkıntısı, BURFAŞ Mobil Kafe ve Yeme-İçme Stantlarıyla çözüme kavuşturulmuştur. Stadyum içinde de hizmet verecek BURFAŞ Mobil Kafe ve Yeme-İçme Stantları, kulübümüze de gelir sağlayacaktır. İlk günden bu yana desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e teşekkürlerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA