Mourinho Amrabat ve Kostic İçin Kararını Verdi

Süper Lig’in 5’inci haftasında Kasımpaşa ile mücadele edecek olan Fenerbahçe’de yeni transferlerin oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken, teknik direktör Jose Mouriho’nun kararını verdiği iddia edildi.

Sofyan Amrabat ve Filip Kostic'in pazar günü Kasımpaşa deplasmanında oynayıp oynamayacağı taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Kostic’in fizik kondisyon açısından takım arkadaşlarının seviyesine çıkabilmek için antrenmanlarını salonda sürdürdüğü ve maçta forma giyme ihtimalinin bulunmadığı bildirildi.

AMRABAT’TA SON DURUM

Milli takımdan geri dönen Amrabat’ın ise durumunun maç günü netleşeceği kaydedildi. Faslı yıldızın ikinci yarıda sahada olabileceği iddia edildi.