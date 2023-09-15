Fenerbahçe, ayrılığı resmen duyurdu

Fenerbahçe, genç oyuncu Burak Kapacak'ın EMS Yapı Sivasspor'a kiralandığını açıkladı. Açıklamada, "Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe, ayrılığı resmen duyurdu

Fenerbahçeli genç oyuncu Burak Kapacak'ın bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralandığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takamımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak, bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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