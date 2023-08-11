Fenerbahçe, Fred transferini duyurdu

Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Fred'i transfer etti.

Sarı-lacivertlilerin transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos’un (Fred) transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için 12 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul'a gelecektir."