Fenerbahçe Durdurulamıyor, Üst Üste 6. Galibiyet

Turkish Airlines EuroLeague’in 24’üncü haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladığı Virtus Bologna’yı 95-81’lik skorla geçti. Fenerbahçe Beko bu galibiyetle birlikte Avrupa’daki üst üste 6. galibiyetini aldı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Durdurulamıyor, Üst Üste 6. Galibiyet

Maçın ilk çeyreğinde özellikle Colson’un hızlı hücumlardan elde ettiği sayılarına sarı-lacivertlilerin uzunları Sertaç ve Melli’nin isabetli üçlükleri eklenince ilk periyodu Fenerbahçe 22-13 Fenerbahçe önde tamamlandı.

Fenerbahçe Durdurulamıyor, Üst Üste 6. Galibiyet - Resim : 1

2’nci periyoda içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe, periyot ortalarında farkı çift hanelere çıkarsa da soyunma odasına da 46-37 önde gitti.

Karşılaşmasının 2’nci yarısında Guduric’ten önemli katkılar alan ev sahibi takım, özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 3’üncü periyodu 69-54 önde kapadı. Son periyotta da rakibine karşı üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler maçtan 95-81’lik skorla galip ayrılmasını bildi.

Fenerbahçe Durdurulamıyor, Üst Üste 6. Galibiyet - Resim : 2

ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte EuroLeague’de oynadığı son 6 maçı kazanan ve bir maç eksiği bulunan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, çıktığı 23 maçta 16 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.

SHENGELIA KARİYER REKORU KIRDI

İtalyan temsilcisi Virtus Bologna’nın yıldız oyuncusu Shengelia bulduğu 35 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken aynı zamanda kariyer rekorunu da kırdı. Gürcü asıllı başarılı forvet bu performansı ile Fenerbahçe seyircisinden de beğeni topladı.

MELİH 1000 SAYI BARAJINI AŞTI

Melih Mahmutoğlu maçın son 2 dakikasında oyuna girdiği maçta kaydettiği 3 sayılık isabetle EuroLeague’de bin sayı barajını geçmeyi başardı ve bu başarıyı taraftarlıyla birlikte kutladı.

Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık, Resmen DuyurulduFenerbahçe'de Flaş Ayrılık, Resmen DuyurulduSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş
Karşıyaka'da Ayrılık! Kulüp Resmen Açıkladı Karşıyaka'da Ayrılık! Kulüp Resmen Açıkladı
Fenerbahçe 2021'den Beri İLK KEZ Kaybetti Fenerbahçe 2021'den Beri İLK KEZ Kaybetti
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
Başakşehir'e Taze Kan: Ebosele ile İmzalar Atıldı Başakşehir'e Taze Kan
Selçuk İnan'dan Gündem Olan 'Galatasaray' Sözleri Selçuk İnan'dan 'Galatasaray' Sözleri
ÇOK OKUNANLAR
Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor
Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor
Bakanlık Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Herkese Gıda Yardımı Yapılacak Bakanlık Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Herkese Gıda Yardımı Yapılacak
İstanbul'un En Tehlikeli İlçeleri Belli Oldu: Bu İlçelerde Yaşanmaz İstanbul'un En Tehlikeli İlçeleri Belli Oldu: Bu İlçelerde Yaşanmaz
Pişmiş Artan Yemekleri Buzdolabına Koyanlar Yandı: Uzmanlar Açıkladı, Zehir Saçıyor Pişmiş Artan Yemekleri Buzdolabına Koyanlar Yandı: Uzmanlar Açıkladı, Zehir Saçıyor