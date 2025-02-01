Fenerbahçe Durdurulamıyor, Üst Üste 6. Galibiyet

Maçın ilk çeyreğinde özellikle Colson’un hızlı hücumlardan elde ettiği sayılarına sarı-lacivertlilerin uzunları Sertaç ve Melli’nin isabetli üçlükleri eklenince ilk periyodu Fenerbahçe 22-13 Fenerbahçe önde tamamlandı.

2’nci periyoda içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe, periyot ortalarında farkı çift hanelere çıkarsa da soyunma odasına da 46-37 önde gitti.

Karşılaşmasının 2’nci yarısında Guduric’ten önemli katkılar alan ev sahibi takım, özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 3’üncü periyodu 69-54 önde kapadı. Son periyotta da rakibine karşı üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler maçtan 95-81’lik skorla galip ayrılmasını bildi.

ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte EuroLeague’de oynadığı son 6 maçı kazanan ve bir maç eksiği bulunan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, çıktığı 23 maçta 16 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.

SHENGELIA KARİYER REKORU KIRDI

İtalyan temsilcisi Virtus Bologna’nın yıldız oyuncusu Shengelia bulduğu 35 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken aynı zamanda kariyer rekorunu da kırdı. Gürcü asıllı başarılı forvet bu performansı ile Fenerbahçe seyircisinden de beğeni topladı.

MELİH 1000 SAYI BARAJINI AŞTI

Melih Mahmutoğlu maçın son 2 dakikasında oyuna girdiği maçta kaydettiği 3 sayılık isabetle EuroLeague’de bin sayı barajını geçmeyi başardı ve bu başarıyı taraftarlıyla birlikte kutladı.

Kaynak: DHA