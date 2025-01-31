Fenerbahçe 2021'den Beri İLK KEZ Kaybetti
Fenerbahçe Opet, 13 Ekim 2021'den sonra ilk kez sahasında maç kaybetti. Melikgazi Kayseri Basketbol, Fenerbahçe Opet'i Devirdi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk olduğu Fenerbahçe Opet'i 75-67 mağlup etti.
Bu karşılaşmaya kadar son iç saha yenilgisini Fransa'nın Basket Landes ekibi karşısında yaşayan Fenerbahçe Opet, 13 Ekim 2021'den sonra ilk kez sahasında maç kaybetti.
MAÇA İLİŞKİN BİLGİLER
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Benhür İrcel, Erdoğan Çelebi
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 12, Williams 6, Milic 11, Sabally 14, Allemand 3, Tilbe Şenyürek 21, Ayşe Yılmaz
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 5, Dangerfield 29, Powers 29, Diallo 2, Fall 10, Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Meltem Avcı, Şuğranur Sönmez
1. Periyot: 16-13
Devre: 29-39
3. Periyot: 46-56
Kaynak: AA