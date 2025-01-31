Karşıyaka'da Ayrılık! Kulüp Resmen Açıkladı
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, bir ayrılık haberi açıkladı. Kulüp, ABD'li oyuncu Sean McDermott'un takıma veda ettiğini aktardı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li oyuncu Sean McDermott ile yollarının ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız sporcularından Sean McDermott ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: AA