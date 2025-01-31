Karşıyaka'da Ayrılık! Kulüp Resmen Açıkladı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, bir ayrılık haberi açıkladı. Kulüp, ABD'li oyuncu Sean McDermott'un takıma veda ettiğini aktardı.

Karşıyaka'da Ayrılık! Kulüp Resmen Açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li oyuncu Sean McDermott ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Karşıyaka'da Ayrılık! Kulüp Resmen Açıkladı - Resim : 1

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız sporcularından Sean McDermott ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Transferi Resmen Duyurdular, Fenerbahçe'de AyrılıkTransferi Resmen Duyurdular, Fenerbahçe'de AyrılıkSpor
Beşiktaş'tan Bomba Transfer! İddialar Doğru ÇıktıBeşiktaş'tan Bomba Transfer! İddialar Doğru ÇıktıSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Karşıyaka Basketbol
Başakşehir'e Taze Kan: Ebosele ile İmzalar Atıldı Başakşehir'e Taze Kan
Evde Yetiştirmek Çok Kolay: İlk Hasatta Herkes Üstelik Lezzet Farkını Anlıyor Evde Yetiştirmek Çok Kolay: İlk Hasatta Herkes Üstelik Lezzet Farkını Anlıyor
Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Mimovic İstanbul'da Fenerbahçe'nin Yeni Transferi İstanbul'da
PFDK, 7 Kulübe Ceza Yağdırdı! Bir Kulüp Alt Lige Düşürüldü 7 Kulübe Ceza, Bir Kulüp Alt Lige Düşürüldü
Trabzonspor Kayseri'ye Gitti Trabzonspor Kayseri'ye Gitti
ÇOK OKUNANLAR
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş
Emeklilere Maaşa Ek 20 Bin Lira Ödeme Jesti! Haberi Duyan Tüm Emekliler Akın Edecek Emeklilere Maaşa Ek 20 Bin Lira Ödeme Jesti! Haberi Duyan Tüm Emekliler Akın Edecek
Yarından İtibaren Resmen Ücretsiz Olacak: İstanbul’da Düğmeye Basıldı Yarından İtibaren Resmen Ücretsiz Olacak: İstanbul’da Düğmeye Basıldı
Özgür Erdursun'dan SSK ve BağKur Emeklilerini Yıkan Haber! Tek Tek Açıkladı Özgür Erdursun'dan SSK ve BağKur Emeklilerini Yıkan Haber! Tek Tek Açıkladı