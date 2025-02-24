Derbi Öncesi Barış Alper Yılmaz'a Plaket
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray'ın gözde oyuncularından Barış Alper Yılmaz'a derbi öncesi 100. maçına çıkması nedeniyle plaket verildi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe maçı ile 'Dalya' dedi. Genç futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ligde 100. maçına çıktı.
100. MAÇ
Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 100 maça çıkan Barış Alper Yılmaz'a plaket takdim edildi.
İLK 11'DE BAŞLADI
Teknik Direktör Okan Buruk, dev derbide Barış Alper'e ilk 11''de yer verdi. Galatasaray sahaya, "Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Toreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Sallai, Osimhen" 11'i ile çıktı.
144'ÜNCÜ MAÇI
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray forması ile toplam 144 maça çıktı. Genç futbolcu 22 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: AA