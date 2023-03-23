Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i konuk edecek

enerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Zalgiris takımını konuk edecek.

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Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımını ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Son 2 maçında Valencia ve Olimpia Milano'ya mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 17 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.

Alba Berlin ile Asvel galibiyetlerinin ardından son maçında konuk ettiği Olympiakos'a kaybeden Zalgiris ise 15 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 9. sırada.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısı Litvanya'da oynanan maçı Zalgiris, 86-66 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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