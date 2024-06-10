Fenerbahçe Beko şampiyonluk için sahaya çıkıyor!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes'in karşısına şampiyonluk için çıkacak. Anadolu Efes'in kazanması durumunda seri dördüncü maça taşınacak.

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Fenerbahçe Beko şampiyonluk için sahaya çıkıyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında iki ekip, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

Seride konuk olduğu ilk 2 maçı 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde de galip gelmesi durumunda 11. şampiyonluğuna ulaşacak.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes ise sahasında kaybettiği ilk 2 maçın ardından kazanarak seriyi dördüncü karşılaşmaya taşımaya çalışacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride mücadeleyi Anadolu Efes'in kazanması halinde dördüncü maç, 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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