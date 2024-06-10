Milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Şampiyonası'nda hem madalya hem de Paris'e bilet kazandı

Milli atlet Tuğba Danışmaz, İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada 14,57 metrelik derecesiyle Türkiye rekorunu kırdı.

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Şampiyonası'nda hem madalya hem de Paris'e bilet kazandı

Tuğba Danışmaz, İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada 14,57 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı ve Türkiye rekorunu kırdı. Bu başarıyla birlikte Tuğba, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı da elde etti.

Milli sporcu Tuğba Danışmaz, ilk hakkında 14,29 metrelik atlayış yaptı. İkinci hakkında 14,57 metreyle Türkiye rekorunu kıran Tuğba, Paris 2024 biletini de aldı.

Dördüncü hakkında 14,85 metreyle Avrupa'da bu yılın en iyi derecesini tekrarlayan İspanyol Ana Peleteiro, altın madalya kazandı.

Tuğba Danışmaz 14,57 metreyle gümüş, Fransız Ilionis Guillaume ise 14,43 metreyle bronz madalya aldı.

Türkiye, organizasyon tarihinde üç adım atlamada milli atlet Ruhi Sarıalp ile 1950 yılında Brüksel'de bronz madalya elde etmişti.

Kaynak: AA

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