Fenerbahçe Beko, Monaco ile karşılaşacak
THY EuroLeague play-off üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yarın kendi evinde Monaco'yu konuk edecek.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi üçüncü karşılaşmasında yarın Monaco'yu ağırlayacak.
Ataşehir'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.
Üç galibiyet alan ekibin Final Four'a(Dörtlü Final) kalacağı play-off etabında Fransa'da oynanan 2 karşılaşmadan ilkini Fenerbahçe Beko 95-91 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. İkinci karşılaşmada ise Monaco 93-88'lik skorla galip gelerek durumu 1-1'e getirmişti.
Serinin dördüncü maçı ise 3 Mayıs Cuma günü yine İstanbul'da oynanacak.
Kaynak: AA