Fenerbahçe Beko, Monaco ile karşılaşacak

THY EuroLeague play-off üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yarın kendi evinde Monaco'yu konuk edecek.

Fenerbahçe Beko, Monaco ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi üçüncü karşılaşmasında yarın Monaco'yu ağırlayacak.

Ataşehir'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Üç galibiyet alan ekibin Final Four'a(Dörtlü Final) kalacağı play-off etabında Fransa'da oynanan 2 karşılaşmadan ilkini Fenerbahçe Beko 95-91 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. İkinci karşılaşmada ise Monaco 93-88'lik skorla galip gelerek durumu 1-1'e getirmişti.

Serinin dördüncü maçı ise 3 Mayıs Cuma günü yine İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA

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