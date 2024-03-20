Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile elektronik cüzdan hizmeti veren Poca firması arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen imza törenine, sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Ç. Kızılhan ve yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu ile Poca Yönetim Kurulu Üyesi Caner Özer ve genel müdürü Cihan Çepni katıldı.

Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda zirveyi hedeflediğini belirten Burak Ç. Kızılhan, "Ülkemizin bayrağını her yerde dalgalandıran Fenerbahçe, birçok acımasızlığın gölgesinde bu başarılarını devam ettirmeye çalışıyor. Poca'ya desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kızılhan, 2 Nisan Salı günü gerçekleştirecekleri olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin kongre üyelerine çağrıda bulunarak, "Tüm üyelerimiz 2 Nisan'da Ülker Stadı'nda olmalıdır. Çok değerli mesajlar ve çok anlamlı destekler geliyor. Fenerbahçe yalnız değil ve asla yalnız kalmayacak. Bunu 2 Nisan'da görmüş olacağız" diye konuştu.

Kaynak: AA

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